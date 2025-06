Giallo sul caso Villa Pamphili | Francis Kaufmann era stato arrestato 5 volte prima di sbarcare in Sicilia

Un giallo avvolto nel mistero si infittisce attorno a Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, sospettato di aver portato un’ombra sinistra a Villa Pamphili. Con cinque arresti alle spalle prima di approdare in Sicilia, il 46enne californiano ha attraversato mari e confini, lasciando tracce che emergono ora con nuove dettagliate prove. La sua intricata vicenda si snoda tra passato oscuro e recenti movimenti, ma ancora molti pezzi devono essere collocati al loro posto.

Nuove tracce emerse in queste ore, disseminate da Francis Kaufmann alias Rexal Ford, cominciano a delineare l'intricato tragitto compiuto dal 46enne californiano in questi ultimi mesi. Il presunto killer di Villa Pamphili ha raggiunto l'Italia con una barca charter alla fine dello scorso marzo, partendo da Malta - dove avrebbe vissuto fin dal 2023 - per approdare in Sicilia.

Francis Kaufmann, chi è il killer di Villa Pamphili che usava il falso nome di Rexal Ford. Negli Usa fu arrestato 5 volte. Villa Pamphili, l'ultimo testimone che ha visto «Rexal Ford» con la bimba viva: «Era ubriaco, infastidito l'ha appoggiata su uno scooter in sosta». Così si è disfatto dei corpi.

