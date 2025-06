Giallo in base | soldato di 20 anni trovato morto in caserma

Un mistero avvolge la base americana di Aviano, dove il corpo di Kaleb Stanley, soldato di appena 20 anni, è stato rinvenuto senza vita nel suo dormitorio. L'evento, avvenuto domenica 15 giugno intorno alle 23:30, ha scosso l'intera comunità militare, lasciando molte domande senza risposta. La notizia, trapelata solo due giorni dopo, alimenta sospetti e curiosità. Cosa si cela dietro questa tragica perdita?

Un soldato di 20 anni in servizio alla base americana di Aviano è stato trovato senza vita in caserma nel suo dormitorio. La morte risale alla giornata di domenica 15 giugno intorno alle 11:30 di sera. La notizia è stata data ufficialmente due giorni più tardi. Si tratta di Kaleb Stanley.

