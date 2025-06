Giada Borgato | Vingegaard si avvicinerà a Pogacar al Tour L’intelligenza di Pellizzari sul Colle delle Finestre mi ha stupita

Giada Borgato Vingegaard si avvicina a Pogacar al Tour, dimostrando ancora una volta la sua passione e competenza nel ciclismo. L'intelligenza di Pellizzari sul colle delle Finestre mi ha stupita, mentre Giada, con la sua carriera da campionessa italiana e il suo impegno mediatico, continua a portare valore e passione in ogni corsa. Tornata dal Giro d’Italia, conferma il suo ruolo di protagonista, pronta a sorprendere ancora e a ispirare nuove generazioni di ciclisti.

Una carriera sulle due ruote, coronata dal titolo di campionessa italiana nel 2012, e una seconda vita professionale fatta di microfoni, telecamere e una passione intatta per il ciclismo. Giada Borgato non ha mai smesso di pedalare, anche quando ha appeso la bici al chiodo. Oggi è una delle voci più riconoscibili della narrazione ciclistica, tra commenti tecnici e impegno per la valorizzazione del ciclismo femminile. Tornata dal Giro d’Italia, impegnata nella moto cronaca per la Rai, abbiamo raggiunto telefonicamente Borgato prima della sua partenza per il Giro Next Gen dove sarà ai microfoni per raccontare le imprese dei giovani talenti: “ C’è una startlist davvero fortissima qui al Giro Next Gen: Nordhagen, Philipsen, Finn, Widar, sono solo alcuni dei grandi nomi qui presenti, sarà una settimana entusiasmante dove si saranno battaglia sin dai primi km di corsa “. 🔗 Leggi su Oasport.it