Già noto l’avversario di Sinner agli eventuali ottavi ad Halle | sarà rivincita del Roland Garros?

Jannik Sinner si appresta a iniziare la difesa del suo titolo agli ATP 500 di Halle, con l’obiettivo di proseguire la sua corsa e sfidare un avversario di livello come l’ostile giapponese gi224, potenzialmente rivale negli ottavi. Dopo l’esordio in doppio con Sonego, il talento azzurro affronta oggi Yannick Hanfmann, in un torneo che potrebbe riservare emozioni di grande spessore e, chissà, un remake di una memorabile rivincita al Roland Garros.

Jannik Sinner inizierà quest'oggi la difesa del titolo nel tabellone di singolare maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, scattato ieri sull' erba outdoor di Halle, in Germania: il numero 1 del mondo affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. Ieri l'azzurro ha giocato in doppio in coppia con Lorenzo Sonego, ma è stato sconfitto, mentre nella stessa giornata è iniziato anche il tabellone di singolare, e si è giocato il match dal quale è uscito l'avversario di Sinner negli eventuali ottavi di finale. In caso di vittoria quest'oggi, infatti, l'azzurro sfiderà il kazako Alexander Bublik, incrociato e battuto pochi giorni fa nei quarti di finale del Roland Garros: in quell'occasione l'azzurro si impose nettamente in tre set, con il punteggio di 6-1 7-5 6-0.

