Ghisolfi-Roma sarà risoluzione contrattuale | in chiusura l’arrivo di Massara | Primapagina

L’estate della Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo con importanti novità di mercato. La risoluzione contrattuale con Ghisolfi e l’arrivo di Massara segnano una svolta nella strategia del club, mentre il cambio di allenatore con Gasperini promette di portare una ventata di freschezza. La capitale si appresta a vivere una stagione ricca di emozioni e cambiamenti: scopriamo insieme cosa riserva il futuro per i giallorossi.

In un'estate nella quale Ranieri ha cambiato ruolo da allenatore a consulenteconsigliere dei Friedkin e in panchina è arrivato Gian Piero Gasperini, la Roma cambia qualcosa anche nei cambi dirigenziali: Florent Ghisolfi andrà via, in queste ore sta risolvendo il contratto con la Roma per una separazione consensuale tra le parti; al suo posto dovrebbe arrivare Frederic Massara, che ha già lavorato a Trigoria dal 2011 al 2016 nel periodo durante il quale faceva da braccio destro di Walter Sabatini.

ARTICOLO AGGIORNATO - #Gasperini, si attende la risoluzione con l'Atalanta. Sarà nella capitale nei prossimi giorni: gli aggiornamenti #ASRoma Vai su X

#Roma, si attende la risoluzione del contratto di #Gasperini con l’#Atalanta: probabile conferenza per salutare i tifosi. Vai su Facebook

