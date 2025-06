Ghisolfi lascia la Roma | separazione di comune accordo

La Roma saluta Florent Ghisolfi, il direttore sportivo francese che, dopo un intenso anno, lascia il club di comune accordo. La separazione, frutto di tensioni cresciute negli ultimi mesi e di divergenze sulla gestione di alcuni casi, segna un nuovo capitolo in casa giallorossa. Tra dubbi e sfide da affrontare, la societĂ ora si concentra sul futuro, prontamente a ridisegnare la propria strategia per tornare protagonista nel calcio italiano ed europeo.

Florent Ghisolfi non sarĂ piĂą il direttore sportivo della Roma. Il francese ex Nizza lascerĂ dunque il club giallorosso dopo una sola stagione. Una separazione consensuale dopo alcune tensioni degli ultimi mesi tra cui, come sottolinea la Gazzetta, anche la gestione del caso Mile Svilar, rimasto per il momento a Trigoria soltanto grazie all’intervento di Claudio Ranieri. A pesare sul rapporto anche il rapporto difficile con alcuni procuratori e la mancata cessione di Angelino oltre al rinnovo dei contratti di vari calciatori della Primavera. Ghisolfi potrebbe tornare ora in Francia. L’annuncio è arrivato a poche ore dalla presentazione ufficiale del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, la cui conferenza stampa è in programma martedì 17 giugno alle ore 12. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ghisolfi lascia la Roma: separazione di comune accordo

