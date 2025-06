Ghisolfi Juve può ripartire immediatamente il francese | è il favorito per ricoprire questa carica! Piace soprattutto per una ragione | cosa filtra su di lui!

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con una rivoluzione societaria che promette di scuotere i vertici del club. Tra i nomi caldi spicca quello di Florent Ghisolfi, il francese già in orbita Roma, considerato il favorito per la carica di direttore sportivo. Ma cosa filtra davvero su di lui e perché potrebbe essere la scelta giusta per rilanciare i bianconeri? Scopriamolo insieme.

Ghisolfi Juve, è lui il nome su cui i bianconeri potrebbero affidarsi per quella “poltrona”! Cosa filtra sulla veridicitĂ dell’indiscrezione. Continua la rivoluzione societaria della Juve dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, c’è un nome che potrebbe ricoprire il ruolo di DS. Parliamo nella fattispecie di Florent Ghisolfi. In uscita dalla Roma, il francese viene indicato come profilo indicato per la mansione di prossimo uomo mercato bianconero. Questo è quanto si apprende attraverso l’articolo pubblicato da Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ghisolfi Juve, può ripartire immediatamente il francese: è il favorito per ricoprire questa carica! Piace soprattutto per una ragione: cosa filtra su di lui!

In questa notizia si parla di: juve - cosa - ghisolfi - ripartire

Infortunio Cambiaso: buone notizie a metà per l’esterno bianconero. Cosa filtra sulle sue condizioni a cinque giorni da Juve Udinese - L'esterno bianconero Cambiaso reduce da un infortunio, ha ricevuto buone notizie a metà riguardo alle sue condizioni.

Inizia il mercato, ma la Juventus non ha un ds: l’ex Milan Massara in pole La Juventus è fra le 32 squadre che partecipano al Mondiale per Club e che - di conseguenza - dal primo al dieci giugno possono fare mercato. Ma il club rischia di bruciare l’occ Vai su Facebook

Le Fee, Roma e l’amore mai sbocciato: il volo inglese per ripartire.

Pagina 7 | Gasperini: "No alla Juve, Roma strada giusta". Ghisolfi lascia, va a Torino da Comolli? - Il nuovo tecnico si presenta con Ranieri mentre l'avventura del francese volge al termine: per il futuro giallorosso c'è il nome di Massara ... Secondo tuttosport.com

Juve, la ricetta per ripartire: via Allegri, ma non si può più sbagliare - Perché se è vero che le strade del mercato sono infinite, nessuno - Da calciomercato.com