Ghisolfi Juve è il candidato principale per il ruolo di direttore sportivo! L’uomo che lavora nell’ombra e altre due caratteristiche che lo rendono il profilo ideale | tutti i dettagli

Ghisolfi Juve 232 emerge come il principale candidato per il ruolo di direttore sportivo, portando con sé un profilo distintivo e caratteristiche uniche. L’uomo che lavora nell’ombra si distingue per la sua visione strategica e la capacità di operare con discrezione, qualità fondamentali in un ruolo così delicato. Scopriamo tutti i dettagli su chi potrebbe rivoluzionare il futuro della Juventus.

Ghisolfi Juve, è il candidato principale per il ruolo di direttore sportivo: tutti gli ultimi aggiornamenti. Arrivano importanti aggiornamenti su chi potrebbe essere il nuovo direttore sportivo della Juve. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, l’ex Roma Ghisolfi sarebbe il candidato principale per sostituire Giuntoli. PAROLE – «Ghisolfi sembra essere il candidato numero 1 per il ruolo di direttore sportivo. L’uscita di scena di Ghisolfi dalla Roma sembrava a sorpresa ma in realtà potrebbe essere un asso chiuso dalla Juve con anche la Fiorentina. Pradè dovrebbe lascare Firenze e in questo modo ci sarebbe anche Goretti possibile dt. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ghisolfi Juve, è il candidato principale per il ruolo di direttore sportivo! L’uomo che lavora nell’ombra e altre due caratteristiche che lo rendono il profilo ideale: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juve - direttore - sportivo - candidato

