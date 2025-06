Ghisolfi dice addio alla Roma | la Juventus ci pensa come nuovo direttore sportivo

Ghisolfi dice addio alla Roma dopo solo una stagione, aprendo uno scenario di grandi cambiamenti nel calcio italiano. La sua possibile approdo alla Juventus come nuovo direttore sportivo accende i riflettori su un gioco di scambi e strategie tra le big del campionato. Con il suo talento e visione innovativa, Ghisolfi potrebbe rivoluzionare il mercato e la gestione delle squadre. La tensione è alta: la prossima mossa potrebbe cambiare gli equilibri di Serie A.

Dopo appena una stagione, Florent Ghisolfi è pronto a dire addio alla Roma. Manca soltanto l’ufficialitĂ , ma le ultime ore sembrano confermare un epilogo giĂ scritto: il dirigente francese lascerĂ Trigoria, aprendo una girandola di movimenti che coinvolgono anche Juventus e Fiorentina. Ghisolfi tra i primi nomi di Comolli per la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ghisolfi è il primo nome per il ruolo di direttore sportivo della Juventus, dove Damien Comolli, neo direttore generale, ha chiesto tempo ma ora sembra pronto a chiudere il cerchio. Infatti, Comolli è alla ricerca di un braccio operativo sul mercato: il quarantenne ex Nizza lavora col sostegno dei dati e potrebbe dunque far breccia facilmente su Comolli, che all’algoritmo affida la quasi totalitĂ delle sue scelte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it