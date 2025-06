gestiva un campo di marijuana arrestato

Un quarantenne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato domenica pomeriggio a Casalecchio durante un blitz della polizia locale Reno Lavino. Gestiva un’attività redditizia di coltivazione, lavorazione e spaccio di marijuana nell’area golenale del Reno, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Nei fatti, come hanno accertato gli agenti della polizia, si tratta di un’operazione che evidenzia ancora una volta il crescente impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

Aveva avviato una redditizia attività di coltivazione, lavorazione e spaccio di marijuana nell'area golenale del Reno il quarantenne italiano arrestato domenica pomeriggio a Casalecchio dagli agenti degli agenti della polizia locale Reno Lavino. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di natura penale sempre in materia di spaccio di stupefacenti, risulta essere senza fissa dimora. Nei fatti, come hanno accertato gli agenti della polizia locale, viveva stabilmente in una baracca abusiva nascosta tra la vegetazione dell'area fluviale del Reno, dove aveva dissodato un ampio campo coltivato a marijuana.