Gestione degli ictus | premiati gli ospedali di Treviso Conegliano e il Suem 118

La gestione tempestiva ed efficace degli ictus è fondamentale per salvare vite e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Quest’anno, l’Ulss 2 si conferma eccellenza in questo campo, ricevendo ancora una volta gli “Angels Awards”. Gli ospedali di Treviso e Conegliano, insieme al Suem 118, sono stati premiati per il loro impegno e competenza nei primi mesi del 2025, testimonianza di un’assistenza sanitaria all’altezza delle sfide più complesse. Il centro...

