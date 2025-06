Gestione acqua il PD di Monreale attacca | AMAP fallimentare si torni alla gestione comunale

In un contesto di grave siccità, il PD di Monreale solleva il velo sulle criticità di AMAP, denunciando ritardi e inefficienze che mettono a rischio le colture storiche. La gestione dell’acqua, fondamentale per il territorio, richiede interventi urgenti e trasparenti. È ora di ripensare al modello di gestione, magari tornando alla gestione comunale, per tutelare il nostro patrimonio agricolo e il benessere della comunità.

A Monreale scatta l'allarme per la siccità. Il PD denuncia i ritardi di AMAP e i rischi per le colture storiche

