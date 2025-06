Gerry Scotti l’addio a Tu Sì Que Vales dopo 14 anni | i motivi

Dopo 14 anni di successi e emozioni, Gerry Scotti dice addio a "Tu Sì Que Vales". Nonostante il rinnovo del contratto con Mediaset, il conduttore ha deciso di lasciare il suo storico ruolo, aprendo un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. La sua scelta, motivata da ambizioni e nuovi progetti, segna la fine di un’epoca e l’inizio di una sfida ancora più entusiasmante, culminata con il suo esordio a Sanremo 2025.

Il contratto di Gerry Scotti con Mediaset è stato rinnovato, ma il conduttore ha scelto di lasciare il suo posto a Tu Sì Que Vales dopo 14 anni. È lui il pilastro di Mediaset, ma anche della televisione stessa: nel 2025, dopo decenni di onoratissima carriera, finalmente l’approdo a Sanremo in veste di co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Antonella Clerici durante la prima serata. Con grande rammarico, però, ha scelto di non tornare a Tu Sì Que Vales, spiegandone i motivi in un’intervista. Perché Gerry Scotti lascia Tu Sì Que Vales. La prossima edizione di Tu Sì Que Vales? Senza Gerry Scotti, presenza fissa da ormai anni, al fianco di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gerry Scotti, l’addio a Tu Sì Que Vales dopo 14 anni: i motivi

In questa notizia si parla di: vales - gerry - scotti - anni

Gerry Scotti lascia Tu si que vales per i nuovi impegni a Mediaset - Gerry Scotti annuncia il suo addio a "Tu si que vales", lasciando il programma a partire dall'autunno 2025.

Gerry Scotti rivela i veri motivi dell'addio a Tu Si Que Vales Vai su X

L’azienda di Cologno Monzese comunica l’entusiasmo per il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti a Mediaset e spiega anche i motivi dell'abbandono di Tu sì que vales del noto conduttore. Le parole di Pier Silvio Berlusconi Vai su Facebook

Gerry Scotti, l’addio a Tu Sì Que Vales dopo 14 anni: i motivi; Gerry Scotti rivela perché ha lasciato Tu sì que vales dopo 14 anni; Gerry Scotti: Ho lasciato Tu Si Que Vales dopo 14 anni per godermi i miei nipoti.

Gerry Scotti: "Ho lasciato “Tu Si Que Vales dopo 14 anni per godermi i miei nipoti" - Dopo ben 14 anni di successi e momenti indimenticabili in prima serata, Gerry Scotti ha ufficialme ... Come scrive comingsoon.it

Gerry Scotti lascia Tu sì que vales dopu à 14 anni: eccu perchè - Gerry Scotti dice addiu à Tu sì que vales dopu à 14 anni di presenza in u talent show di Canale 5. Segnala notizie.it