Gerry Scotti da Caduta Libera a Gerry Christmas passando per libri concerti e focacce | cronache semiserie dell’uomo che ha detto addio al salotto di casa

I parenti vedendolo ormai solo in tv si sono rivolti a “ Chi l’ha visto? ” per capire se durante una registrazione fosse stato inghiottito dalla botola di Caduta Libera, Vira Carbone sta preparando una puntata di “ Buongiorno Benessere ” per occuparsi della “sindrome Scotti”, alcuni spettatori hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere un intervento a Pier Silvio Berlusconi dal titolo: “Meno programmi per Gerry, in mancanza di alternative datene uno a Tinì di Uomini e Donne”. Battute a parte, caro zio Gerry: qua c’è il rischio (per non dire la certezza) di una vera e proprio overdose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it