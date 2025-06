Gerri | la serie tv arriva su Netflix dal 17 giugno

Preparatevi a immergervi in un mondo avvincente: da domani, 17 giugno, arriva su Netflix "Gerri", la nuova serie italiana ambientata tra le affascinanti atmosfere della Puglia. Con Giulio Beranek nel ruolo di un ispettore rom dal carattere irriverente e Valentina Romani come la determinata Lea Coen, questa produzione promette suspense e emozioni. Basata sui romanzi di Giorgia Lepore, "Gerri" vi catturerà fin dal primo episodio.

Gerri arriva su Netflix domani, martedì 17 giugno. La serie ha come protagonista  Giulio Beranek,  nei panni di un affascinante ispettore di origine rom   poco incline alle regole, affiancato da  Valentina Romani  nel ruolo della giovane e determinata viceispettrice Lea Coen. Gerri,  girata interamente in Puglia, è tratta dai romanzi di  Giorgia Lepore  editi da Edizioni EO,   scritta da  Sofia Assirelli  e  Donatella Diamanti  e diretta da  Giuseppe Bonito.  La serie è prodotta da  Cattleya  – parte di ITV Studios –in collaborazione con  Rai Fiction,  in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo   e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione.