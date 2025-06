gerri arriva su netflix il 17 giugno

Preparatevi a immergervi in un viaggio avvolgente tra le meraviglie della Puglia e i segreti più oscuri dell'animo umano. Dal 17 giugno 2025, Netflix presenta “Gerri”, una serie originale che cattura con suspense, interpretazioni d’eccezione e un’atmosfera unica. La storia di un ispettore romano alle prese con misteri intricati vi terrà incollati allo schermo. Non perdete l’appuntamento con questa intrigante avventura…

nuova serie “Gerri” su Netflix: un thriller ambientato in puglia. Inizia oggi, 17 giugno 2025, la distribuzione della nuova produzione originale di Netflix, intitolata “Gerri”. La serie, girata interamente in Puglia, si distingue per il suo cast di rilievo e per una trama che mescola elementi di mistero e introspezione. La narrazione si concentra sulle vicende di un ispettore di polizia con origini romane, caratterizzato da un carattere complesso e da un passato oscuro. trama e ambientazione della serie. il protagonista e il contesto narrativo. Gerri, interpretato da Giulio Beranek, è un uomo sui trent’anni con occhi profondi e malinconici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it