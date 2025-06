Germania, le picconate alla retorica bellicista di Merz e i dubbi sul riarmo.

La Germania si sta preparando con decisione a un possibile conflitto, sfidando le retoriche pacifiste e alimentando dubbi sul suo riarmo. Un passo audace che scuote l’Europa, evocando paure e ricordi di un passato non troppo lontano. Con un piano da 500 miliardi di euro e dichiarazioni che inquietano, Berlino sembra voler scrivere un nuovo capitolo nella sua storia militare. Ma cosa significa tutto questo per il futuro del continente?

La Germania che si arma fino ai denti e vuole prepararsi alla futura guerra con la Russia non √® proprio un quadro rassicurante per nessuno in Europa, ripensando al passato di nemmeno 100 anni fa. Eppure √® questo che sta succedendo a Berlino, col piano da 500 miliardi di euro varato nel 2025 dal cancelliere cristianodemocratico Friedrich Merz e gli avvertimenti del ministro della Difesa Boris Pistorius che gi√† nel 2024, sotto il socialdemocratico Olaf Scholz, aveva annunciato che nel 2029 il Paese dovr√† essere pronto per il conflitto con Mosca, capace di attaccare anche Stati della Nato. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it