Germania allarme puma vicino al Lago Geiseltal | il video sui social

Un’inaspettata presenza felina scuote la tranquillità di Lipsia: un puma è stato avvistato vicino al lago Geiseltal e il video virale ha fatto rapidamente il giro dei social. La polizia, in allerta, ha lanciato un allarme e invita i cittadini a mantenere distanza dai boschi circostanti. La domanda rimbalza tra incredulità e preoccupazione: cosa si nasconde dietro questa inquietante scoperta?

Allarme puma in Germania, vicino a Lipsia. Nei pressi del lago Geiseltal a Braunsbedra è stato immortalato in un video – diventato presto virale sui social – un grosso felino. La polizia ha emesso un allarme di emergenza e sta monitorando la situazione. La popolazione locale è stata invitata a non avvicinarsi ai boschi e ai prati della zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, allarme puma vicino al Lago Geiseltal: il video sui social

