Germania a giugno maggior aumento fiducia finanza da 3 anni Zew

La Germania registra a giugno il più forte aumento della fiducia nel settore finanziario in tre anni, con l’indice Zew salito di 22,3 punti a 47,5. Un segnale positivo in un contesto ancora fragile rispetto ad altri Paesi europei, testimoniando un’effervescenza che potrebbe influenzare gli scenari economici a breve termine. E così, si apre una nuova fase di ottimismo e potenziale ripresa, che promette di riscrivere le prospettive future...

Roma, 17 giu. (askanews) – Nuovo rafforzamento a giugno del clima di fiducia tra gli analisti del settore della finanza in Germania. L'indice elaborato dalla società di ricerche Zew è salito di 22,3 punti a quota 47,5 punti. Secondo lo stesso Zew si tratta dell'aumento più forte dall'aprile del 2023, nonostante il quale il livello dell'indicatore resta tra i più bassi rispetto ad altri Paesid ell'area euro. E' migliorata anche la valutazione sul quadro economico attuale, di 10 punti a quota meno 72 punti. "La fiducia sta risalendo e l'indice registra un altro miglioramento tangibile. La crescita degli investimenti e della domanda dei consumatori hanno contribuito.

