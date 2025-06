Germani Brescia-Virtus come seguire in tv streaming e radio gara 3 della Finale Scudetto

Stasera, al PalaLeonessa A2A di Brescia, è in palio il terzo atto di una sfida che potrebbe scrivere il prossimo capitolo della storia della Virtus Bologna, pronta a conquistare il suo 17° Scudetto e a celebrare Achille Polonara. Segui la gara in esclusiva su TV, streaming e radio per non perdere neanche un istante di questa emozionante battaglia: il destino si decide ora, e tutto può succedere.

Per il 17° Scudetto, per entrare nella Storia del Club e soprattutto per Achille Polonara. Sono questi i temi che stasera spingono la Virtus Bologna a vincere al PalaLeonessa A2A in gara 3 della Finale Scudetto. Una Finale Scudetto che le Vu Nere affrontano sul 2-0 e con a disposizione il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Germani Brescia-Virtus, come seguire in tv, streaming e radio gara 3 della Finale Scudetto

