Germani Brescia-Virtus Bologna | orario e dove vederla in tv

Preparati a vivere un match mozzafiato! La Serie A di basket torna ad appassionare con la sfida decisiva tra Germani Brescia e Virtus Bologna, in programma martedì 17 giugno al PalaLeonessa A2A di Brescia. Un evento imperdibile, ricco di emozioni e colpi di scena, che definirà il campione d’Italia. Scopri a che ora e dove seguire questa battaglia epica in TV e in diretta streaming, perché ogni secondo conta!

(Adnkronos) – La Virtus Bologna e Germani Brescia tornano in campo per gara-3 delle finali scudetto della Serie A di basket. Oggi, martedì 17 giugno,al PalaLeonessa A2A di Brescia andrà in scena il terzo atto della sfida che assegnerà il titolo, dopo una gara-1 ricca di emozioni e una gara-2 che ha visto una netta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Germani Brescia-Virtus Bologna: orario e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: brescia - germani - virtus - bologna

Cuore Germani, colpo da Shark: Brescia morde gara 1 al fotofinish. Gli highlights - La Germani Brescia sorprende ancora, conquistando Gara 1 al PalaShark con un incredibile 93-92. Un successo che non solo segna un vantaggio nella serie, ma riflette la crescente resilienza del basket italiano, sempre più competitivo.

Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Gara 3 tra Virtus Bologna e Germani Brescia Vai su X

Germani Brescia-Virtus Bologna, questi gli arbitri di Gara 3: Saverio Lanzarini di Bologna (1° arbitro), Andrea Bongiorni di Pisa (2° arbitro) ed Edoardo Gonella di Genova (3° arbitro). Vai su Facebook

LIVE LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, gara 2: dove in TV, preview, diretta; Brescia-Virtus Bologna, speranza Germani: Maurice Ndour può tornare per gara-3?; Germani Brescia, coach Peppe Poeta presenta Gara 3 delle LBA Finals 2025.

Germani Brescia-Virtus Bologna: orario e dove vederla in tv - Oggi, martedì 17 giugno,al PalaLeonessa A2A di Brescia andrà in scena il te ... Come scrive msn.com

Finali scudetto, gara-2: la Virtus Bologna batte la Germani Brescia 75-65 - 2 delle finali scudetto 2025 e si porta a un successo dal 17° scudetto della sua storia: le V- Scrive sport.sky.it