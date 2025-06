Germani Brescia sfida Virtus Bologna in Gara 3 per tenere vivo il sogno scudetto

La notte tra speranza e realtà determina il destino di una stagione. Germani Brescia, in casa al PalaLeonessa, affronta Virtus Bologna in Gara 3 dei playoff di Serie A: un passo decisivo per mantenere vivo il sogno scudetto. Con Bologna avanti 2-0, ogni azione, ogni punto, potrebbe scrivere il finale di questa emozionante battaglia. La partita di stasera sarà il crocevia tra successo e eliminazione, e il cuore di Brescia batte più forte che mai.

È la notte in cui si decide tutto, o quasi. Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna tornano in campo per Gara 3 della finale playoff della Serie A di basket, in programma oggi alle 20.30 al PalaLeonessa A2A. Con Bologna avanti 2-0 nella serie, la sfida odierna rappresenta per i biancoblù l'ultima spiaggia: vincere per allungare la serie e riaccendere le speranze di uno scudetto storico o alzare bandiera bianca di fronte alla corazzata emiliana. Le prime due gare hanno mostrato una Virtus compatta, cinica e fisicamente dominante, capace di piegare Brescia nonostante la grande energia messa in campo dagli uomini di Giuseppe Poeta.

