Geoingegneria l’Isde | modificare il sistema climatico terrestre ci espone a rischi ma anche a dubbi di natura etica

La geoingegneria, ovvero l'insieme di interventi deliberati e su larga scala per modificare il sistema climatico terrestre, solleva questioni cruciali di natura etica e rischi insidiosi. Mentre la crisi climatica si configura come una condizione strutturale del nostro secolo, è fondamentale domandarsi non solo cosa possiamo fare, ma anche cosa potremmo essere costretti a fare. È un dibattito che richiede riflessione e responsabilità condivisa.

di Giovanni Ghirga, ISDE ITALIA In un tempo in cui la crisi climatica non è più un’emergenza ma una condizione strutturale del nostro secolo, occorre interrogarsi non solo su ciò che possiamo fare per ridurre le emissioni, ma anche su ciò che potremmo essere costretti a fare qualora le misure ordinarie si rivelassero insufficienti. Il pensiero della geoingegneria – inteso come insieme di interventi deliberati e su larga scala per modificare il sistema climatico terrestre – non appartiene più alla sola sfera della speculazione. Esso è ormai oggetto di studio, modellizzazione, proposta politica, e anche di controversa fascinazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it