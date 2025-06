Genova spunta un dossier per screditare Silvia Salis in campagna elettorale | indagati l’ex assessore Gambino e il capo dei vigili

Una mattina intensa a Genova, dove gli agenti della Guardia di Finanza sono entrati negli uffici comunali per indagare su un presunto dossier diffamatorio contro la neoeletta sindaca Silvia Salis. L’operazione vede coinvolti l’ex assessore Gambino e il capo dei vigili, sotto accusa per reati di corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio. Un episodio che scuote il panorama politico cittadino, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla trasparenza e la legalità in gioco.

Gli agenti della Guardia di Finanza questa mattina sono entrati negli uffici del comune di Genova. Al centro dei loro controlli un presunto dossieraggio ai danni della neosindaca di Genova Silvia Salis, eletta poche settimane fa. Nell’inchiesta, che comprende anche altri episodi e i reati di corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio, risultano indagati l’ex assessore alla sicurezza, Sergio Gambino (FdI) e il comandante in carica della polizia locale, Gianluca Giurato. Il tentativo di screditare Salis alla vigilia del voto. In sostanza, in prossimitĂ delle elezioni regionali, il comandante dei vigili genovesi avrebbe diffuso delle notizie su un procedimento penale riguardante un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta l’allora candidata a sindaco, Silvia Salis. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: genova - silvia - salis - spunta

Genova, Silvia Salis a cavallo alla Fiera del bestiame di Struppa | Video - Silvia Salis, neosindaca di Genova, ha sorpreso tutti alla Fiera del bestiame di Struppa, cimentandosi in un’impegnativa disciplina e portando un nuovo slancio alla tradizione locale.

Ragazzi, vi presento un albero da figure di merda, impreparata a tutto: Silvia Salis !!! #silviasalis #salis #iononvotoSalis #Genova https://ilgiornale.it/news/interni/altri-guai-salis-spunta-box-auto-abusivo-vicino-casa-2480896.html#google_vignette… Vai su X

Genova, la nuova sindaca Silvia Salis è parente di Ilaria Salis? Svelata la verità >> https://buff.ly/QGw1DLc Vai su Facebook

Genova, spunta un dossier per screditare Silvia Salis in campagna elettorale: indagati l'ex assessore Gambino e il capo dei vigili; Comunali, spunta l'ipotesi di Silvia Salis candidata per il centrosinistra; Genova, per il Pd spunta come candidata sindaca la vicepresidente del Coni Silvia Salis.

Genova, dossieraggio contro la sindaca Silvia Salis: il piano dell’ex assessore di FdI e del capo dei vigili per screditarla - Una sorta di dossieraggio con l’obiettivo di colpire e affondare la corsa a sindaco di Genova di Silvia Salis, candidata del campo progressista per il capoluogo ligure che riuscirà a vincere al primo ... Secondo msn.com

Genova, dossier per screditare Salis in campagna elettorale: indagati ex assessore Gambino e capo dei vigili - Secondo la Procura di Genova, l'ex assessore Sergio Gambino avrebbe orchestrato la diffusione di un atto coperto da segreto per danneggiare Silvia Salis ... Da fanpage.it