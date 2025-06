Genova presunto dossieraggio su Silvia Salis | indagato ex assessore FdI

Scandali e indagini scuotono Genova: il presunto dossieraggio su Silvia Salis e le recenti perquisizioni negli uffici del “Matitone” aprono un nuovo capitolo di inchieste che coinvolgono figure di spicco come l’ex assessore FdI Sergio Gambino e il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato. Un intricato intreccio di accuse che potrebbe rivoluzionare il panorama politico cittadino. Resta da vedere quali rivelazioni emergeranno nelle prossime settimane.

Nella mattinata del 17 giugno la Squadra Mobile ha eseguito perquisizioni negli uffici del " Matitone " a Genova nell'ambito di due indagini distinte promosse dalla procura ligure. Tra gli indagati compaiono Sergio Gambino, consigliere comunale (ex assessore alla Sicurezza per Fratelli d'Italia ), accusato di corruzione legata all'assegnazione di appalti e fondi a una società locale, e Gianluca Giurato, comandante della Polizia Locale, indagato per rivelazione di segreti d'ufficio riguardo alla diffusione di un iter giudiziario segreto contro un'opponente politica in campagna elettorale, ossia Silvia Salis.

