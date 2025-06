Genova indagati ex assessore alla sicurezza e comandante polizia locale perquisizioni negli uffici comunali

Un’ondata di indagini scuote il Comune di Genova, con ex assessore alla sicurezza e comandante della polizia locale coinvolti in perquisizioni e accuse gravi. Tra corruzione, abusi e malaffare, si apre un nuovo capitolo sulla trasparenza e l’etica amministrativa della città. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire i fatti e ripristinare la fiducia dei cittadini. La vicenda si sviluppa in un contesto di grande attenzione pubblica e istituzionale.

A Gambino viene contestata la corruzione nell'esercizio della funzione. Un terzo filone riguarda presunti abusi di un gruppo di vigili urbani sui fermati Perquisizioni da parte della squadra mobile e dell'aliquota di polizia giudiziaria della guardia di finanza negli uffici del Comune di Geno.

Gambino deve rispondere di corruzione mentre il comandante della polizia locale deve rispondere di rivelazione di segreti d’ufficio Vai su Facebook

