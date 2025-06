Genova il Comune non vende più lo stadio Ferraris Il nuovo scenario per Euro 2032

Genova cambia rotta: il Comune ha deciso di non vendere più lo Stadio Luigi Ferraris, confermandone la proprietà pubblica e aprendo nuove prospettive di riqualificazione. Con questa scelta, l’amministrazione comunale si impegna a valorizzare un patrimonio storico e sportivo fondamentale per la città e le sue squadre. Un passo importante verso un futuro condiviso, che potrebbe trasformare lo stadio in un polo di innovazione e comunità entro il 2032.

Il progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Genova, sede delle partite casalinghe di Genoa e Sampdoria, ha subito una svolta in seguito all’insediamento della nuova amministrazione comunale. La sindaca Silvia Salis ha annunciato che il Comune non procederà con la vendita dell’impianto, che rimarrà nel patrimonio pubblico. La notizia, riportata da Repubblica Genova, modifica il piano originario che prevedeva l’acquisto da parte di una newco costituita da Genoa, Sampdoria e Cds Holding per 14,5 milioni di euro. Verso una nuova proposta di concessione. Con il nuovo scenario, le tre società coinvolte stanno lavorando a una proposta alternativa che prevede il prolungamento della concessione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Genova, il Comune non vende più lo stadio Ferraris. Il nuovo scenario per Euro 2032

