Genova dossier per screditare Salis in campagna elettorale | indagati ex assessore Gambino e capo dei vigili

In un clima politico teso, emergono dettagli inquietanti su un dossier diffuso a Genova per screditare Silvia Salis durante la campagna elettorale. Secondo la Procura, ex assessore e vertici dei vigili sono coinvolti in un'operazione orchestrata per danneggiare la vincitrice delle comunali, Sergio Gambino e il comandante della Municipale al centro di un'indagine per corruzione. La vicenda mette in discussione l'integritĂ di chi dovrebbe garantire trasparenza e legalitĂ . Continua a leggere.

Sport per la terza etĂ , scontro tra Salis e Bianchi: "Genova laboratorio di diritti", la replica "Noi lo facciamo giĂ " - A Genova, il tema dello sport per la terza etĂ diventa oggetto di acceso dibattito politico. Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra, propone di trasformare la cittĂ in un "laboratorio per il diritto allo sport".

Mamma mia hai stravinto! Grande @silviasalis sindaca di Genova! Una Genova liberata e pronta a ripartire. Mi sono commossa e non ci posso ancora credere . Sono stati anni faticosi ma mi hai ridato la speranza . E grazie ad @azionegenova con tutti i suoi c Vai su Facebook

