Genova blitz della Squadra Mobile | perquisiti uffici del Comune

Un’azione a sorpresa scuote questa mattina il cuore di Genova: la Squadra Mobile ha effettuato un blitz negli uffici del Comune al Matitone, portando alla perquisizione di figure chiave come il comandante della polizia locale Gianluca Giurato e l’ex assessore Sergio Gambino. Un’operazione che promette di svelare importanti dettagli su questioni ancora da chiarire, lasciando la città con il fiato sospeso e molte domande su ciò che potrebbe emergere.

A Genova questa mattina intorno alle 7 è avvenuto un blitz della Squadra Mobile: di preciso al Matitone, dove si trovano gli uffici del Comune. Ne riporta notizia "Genova Today". A essere perquisiti in particolare gli uffici del comandante della polizia locale Gianluca Giurato. Perquisiti anche quelli in cui lavorava l'ex assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino (oggi consigliere comunale di FdI). Entrambi sono indagati. Genova, due i procedimenti giudiziari. Il quotidiano del capoluogo genovese scrive: "Due i diversi procedimenti, tuttora in fase di indagini preliminari. Uno riguarda presunte violazioni nell'attività di repressione dei reati, l'altro presunti episodi di corruzione e violazione del segreto nell'ambito di cariche e mansioni pubbliche.

