Genova bimbo di 2 anni cade da finestra di un ristorante | ricoverato in codice rosso

Una tragica disavventura scuote Genova: un bambino di soli 2 anni è precipitato dalla finestra di un ristorante a Boccadasse, riportando un grave trauma cranico. L'incidente, ancora sotto indagine, ha suscitato grande commozione tra i presenti e la comunità. La sua vita ora dipende dall’intervento tempestivo dei soccorsi. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare la sicurezza dei più piccoli in ogni momento.

(Adnkronos) – Un bambino di due anni è precipitato oggi, martedì 17 giugno, dalla finestra del ristorante Yugo a Genova, nel quartiere di Boccadasse. Il piccolo si trovava insieme alla famiglia, quando per cause in via di accertamento è caduto da un'altezza di circa quattro metri riportando un trauma cranico. Subito soccorso è stato trasportato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Genova, bimbo di 2 anni cade da finestra di un ristorante: ricoverato in codice rosso

Bimba di due anni cade dalla finestra di un ristorante a Genova: in codice rosso al Gaslini - Grave incidente a Genova nel quartiere di Boccadasse, dove una bambina di due anni è precipitato dalla terrazza di un ristorante in via Cavallotti. Riporta msn.com