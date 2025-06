Gemini più in stile Google con le novità in arrivo per l’overlay

Scopri le ultime innovazioni di Gemini PI249 in stile Google, con un aggiornamento che rivoluzionerà l’aspetto dell’overlay dell’assistente IA. Un design più fresco e intuitivo, pronto a migliorare l’esperienza utente e portare l’intelligenza artificiale a un nuovo livello. Ecco come potrebbe trasformarsi la schermata di Gemini, anticipando le novità che stanno per arrivare, per rendere ogni interazione ancora più semplice ed efficace.

Google sta lavorando a un cambiamento di colori per l'overlay di Gemini: ecco come potrebbe diventare la schermata dell'assistente IA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gemini più in stile Google con le novità in arrivo per l’overlay

