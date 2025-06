Gemini Mestre come avere i biglietti per lo spareggio promozione a Cento

Se sei un appassionato di basket e non vuoi perdere l'occasione di assistere allo spareggio promozione tra Gemini Mestre e Herons Basket Montecatini, affrettati! I biglietti saranno disponibili online a partire dalle 13.00 di martedì 17 giugno. Non lasciarti sfuggire questa emozionante partita che si terrà domenica 22 giugno alla Baltur Arena di Cento.

Sono online dalle 13.00 di martedì 17 giugno i biglietti per lo spareggio promozione di serie B di basket maschile tra la Gemini Mestre e la Herons Basket Montecatini, in programma domenica 22 giugno alla Baltur Arena a Cento (Ferrara) alle 18.30.

