Gelateria shock a Londra | fagioli e cipolle sotto aceto tra i gusti È polemica per la proposta che punta a far discutere

A Londra, l’Anya Hindmarch Ice Cream Project sorprende nuovamente con gusti audaci e provocatori, come fagioli e cipolle sotto aceto, sfidando le convenzioni e puntando a scuotere le menti più tradizionaliste. Questo evento pop-up, unico nel suo genere, apre un dibattito sulla libertà creativa in cucina, invitando a riflettere: è più importante stupire o accontentare il palato? La risposta, forse, sta proprio nel gusto del rischio.

Stupire e non per forza piacere. È questo l’obiettivo dell’ Anya Hindmarch Ice Cream Project, l’evento pop-up che si tiene ogni anno a Londra. La gelateria a tempo limitato ha riaperto le porte nel quartiere londinese di Belgravia. La particolarità della gelateria è che i gusti sono più strani che buoni. Non è possibile trovare quelli classici (cioccolato o stracciatella, per intenderci) ma accoppiamenti che col gelato sembrano avere poco a che vedere. Il progetto, nato grazie alla stilista Anya Hindmarch, ha proprio come desiderio la provocazione e la particolarità. Per questo, nel suggestivo locale che apre ogni estate, è possibile richiedere coppette al gusto fagioli, salsa di pomodoro o cipolle sotto aceto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it