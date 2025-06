Gazzetta dello Sport | Fari puntati su Chalobah Ma Rrahmani resterà il vero perno della difesa

Nel vortice del mercato, il Napoli si affida alla solidità dei suoi pilastri, con Rrahmani confermato come cuore pulsante della difesa. Mentre i fari sono puntati su Chalobah, la squadra intende rafforzare l’identità e la continuità, puntando su giocatori che incarnano la storia e la passione azzurra. La strategia è chiara: ripartire da chi ha già scritto pagine di successo, per ritrovare la vittoria.

"> Nel turbinio di nomi, strategie e summit di mercato, il Napoli campione d’Italia ha deciso da dove ripartire: dal cuore del gruppo, da quei giocatori che hanno già attraversato tempeste e trionfi. «Certe storie hanno un senso identitario», scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, ed è da lì che Antonio Conte vuole ricostruire la propria macchina competitiva per affrontare quattro fronti: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Meret e Di Lorenzo: la spina dorsale Alex Meret, portiere da 259 presenze e primo per longevità in rosa, è pronto a rinnovare: sette anni di fedeltà, sempre col solito profilo basso e rendimento alto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Fari puntati su Chalobah Ma Rrahmani resterà il vero perno della difesa”

