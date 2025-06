Gazaspari su fila per cibo | molti morti

Tragedia a Gaza: mentre i civili aspettavano cibo in fila, sono stati colpiti da fuoco israeliano, causando numerose vittime e feriti. La scena di uomini, donne e bambini che si radunano per ricevere aiuti si trasforma in un teatro di violenza, alimentando il dolore e la paura. È un momento di grande tensione e sofferenza che richiede attenzione e azione immediata per proteggere le vite innocenti.

12.30 Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi e 200 feriti dal fuoco isrealiano mentre erano in fila radunati vicino a un centro che distribuiva cibo e aiuti. I palestinesi erano accalcati per ricevere la farina a Gaza. "I droni israeliani hanno aperto il fuoco sulle perone. E poi hanno sparato i carri armati dell'Idf, causando molti morti e feriti". Lo ha denunciato la Protezione Civile della Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni “A Gaza situazione umanitaria ingiustificabile, Governo in prima fila sulla vicenda” - ROMA (ITALPRESS) – La situazione umanitaria a Gaza è diventata insostenibile e ingiustificabile, con il governo italiano in prima linea.

Fuoco a Gaza: morte 20 persone in fila per gli aiuti; Gaza, strage della fame: Israele apre il fuoco sui civili in fila per il cibo, almeno 38 morti; Caos, disperazione e fuoco sulla gente in fila per il cibo.

Gaza, spari sui civili in fila per gli aiuti umanitari: 45 morti - L’attacco è avvenuto a Khan Younis, vicino a un centro della Gaza humanitarian foundation. Lo riporta editorialedomani.it

Gaza, strage della fame: Israele apre il fuoco sui civili in fila per il cibo, "almeno 38 morti" - Almeno 38 palestinesi sono stati uccisi a Gaza vicino ai centri di distribuzione di cibo: l'esercito israeliano avrebbe sparato sui civili in fila per ...