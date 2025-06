Gaza uccisi più di 50 palestinesi in attesa di aiuti umanitari a Khan Yunis

Nella tragedia di Gaza, oltre 50 palestinesi sono stati uccisi mentre aspettavano aiuti umanitari a Khan Yunis, in un'area già martoriata dalla guerra. Questo nuovo attacco, condotto vicino ai centri di distribuzione sostenuti da Israele e Stati Uniti, rappresenta una drammatica escalation del conflitto con oltre 200 feriti. La comunità internazionale deve intervenire per fermare questa spirale di violenza e garantire protezione ai civili innocenti.

Nuova strage a Gaza nelle vicinanze dei centri di distribuzione alimentare sostenuti da Israele e Stati Uniti. Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi da militari israeliani a Khan Yunis, nel sud della Striscia, mentre erano in attesa di ricevere aiuti umanitari. Circa 200 i feriti. Lo ha denunciato il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Testimoni hanno affermato che le forze di Tel Aviv hanno effettuato un attacco aereo su un’abitazione vicina, prima di aprire il fuoco sulla folla. «Il pronto soccorso, la terapia intensiva e le sale operatorie» dell’ospedale Nasser «sono sovraffollate a causa dell’elevato numero di feriti e morti», fanno sapere i medici della struttura, dove sono state trasportate circa 300 persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, uccisi più di 50 palestinesi in attesa di aiuti umanitari a Khan Yunis

In questa notizia si parla di: gaza - uccisi - palestinesi - attesa

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef.

Nonostante la guerra aperta tra Israele e Iran, a Gaza si continua a morire. La Protezione civile della Striscia ha reso noto che lunedì 38 palestinesi in cerca di aiuti umanitari sono stati uccisi dai soldati israeliani nel sud della Striscia. Il fuoco sarebbe stato ape Vai su Facebook

Gaza, 45 palestinesi in attesa di aiuti uccisi da Israele a Khan Younis; Gaza, media Almeno 50 palestinesi uccisi mentre erano in attesa di ricevere gli aiuti umanitari; Gaza, ancora spari contro i palestinesi in attesa degli aiuti umanitari: “Oggi 38 morti e oltre 200….

Gaza, altri 51 palestinesi uccisi in attesa di aiuti - Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza mentre erano in attesa dell'arrivo di camion Onu e commerciali che trasportavano aiuti ... msn.com scrive

Gaza, "45 palestinesi in attesa di aiuti uccisi da Israele a Khan Younis" - Almeno 45 palestinesi sono stati uccisi dai militari israeliani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mentre erano in attesa di ricevere aiuti umanitari. Come scrive msn.com