Gaza nuova strage di civili al centro aiuti di Khan Younis | Israele spara sulla folla almeno 51 morti

La recente tragedia a Khan Younis scuote il mondo: mentre civili in attesa di aiuti umanitari si radunano nel tentativo di speranza, si consuma una nuova strage con oltre 51 vite spezzate e centinaia di feriti. La violenza, ancora una volta, mette in evidenza l’urgente bisogno di pace e protezione per i più vulnerabili. La comunità internazionale deve agire immediatamente per fermare questa spirale di sofferenza.

È di almeno 51 morti e oltre 200 feriti il bilancio di un nuovo attacco a civili palestinesi che attendevano l’arrivo di un carico di aiuti umanitari a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute dell’enclave palestinese, controllato da Hamas, che punta il dito contro Israele. Un membro dello staff dell’ospedale Nasser ha riferito che quasi 300 persone, tra morti e feriti, sono arrivate nella struttura sanitaria dopo essere stati attaccati con «carri armati» mentre aspettavano il cibo. Il racconto di un testimone. «La situazione è ormai fuori controllo. L’ospedale non è più in grado di gestire un numero così elevato di casi», ha affermato il dottor Mohammed Saqer, responsabile infermieristico dell’ospedale. 🔗 Leggi su Open.online

