Gaza Israele spara su folla in attesa di aiuti umanitari con droni e tank a Khan Younis oltre 50 morti e 300 feriti – VIDEO

La crisi a Gaza si intensifica, con scontri violenti tra Israele e palestinesi che mietono vittime e generano un dramma umanitario senza precedenti. Mentre i civili cercano di raggiungere gli aiuti, i droni e i carri armati colpiscono indiscriminatamente, alimentando un ciclo di distruzione. Il drammatico appello del dottor Mohammed Saqer sottolinea l’urgenza di un intervento internazionale per fermare questa spirale di violenza e sofferenza.

Il dottor Mohammed Saqer, responsabile infermieristico dell'ospedale, ha lanciato un grido d’allarme sul genocidio in corso nella Striscia: "La situazione è ormai fuori controllo” Continua il genocidio a Gaza. Sono oltre 50 i palestinesi uccisi e più di 300 i feriti in seguito a un attacco de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele spara su folla in attesa di aiuti umanitari con droni e tank a Khan Younis, oltre 50 morti e 300 feriti – VIDEO

