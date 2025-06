Gaza Israele apre il fuoco sui palestinesi in attesa di aiuti a Khan Yunis | la corsa per trasportare i feriti in ospedale

Una battaglia senza fine infiamma Gaza, mentre i civili cercano disperatamente di salvare vite sotto il fuoco incrociato. La tragedia si consuma a Khan Yunis, dove le forze israeliane aprono il fuoco su un gruppo di persone in attesa di aiuti, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di martiri e feriti. La spirale di violenza continua ad aggravarsi, rendendo urgente una soluzione che ponga fine a questa sofferenza inenarrabile.

I palestinesi trasportano di corsa i feriti e i morti all’ospedale Nasser, mentre la difesa civile di Gaza dichiara che le forze israeliane hanno ucciso almeno 50 persone radunate vicino a un sito di distribuzione di aiuti a Khan Yunis, nel sud del territorio. Il ministero della Salute di Gaza ha successivamente riferito che, a seguito dell’incidente, “51 martiri e oltre 200 feriti sono arrivati al Complesso Medico Nasser, di cui 20 in condizioni critiche”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele apre il fuoco sui palestinesi in attesa di aiuti a Khan Yunis: la corsa per trasportare i feriti in ospedale

