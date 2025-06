Gaza esercito israeliano spara sulla folla in attesa di cibo | almeno 47 morti e 200 feriti

Una tragedia inaspettata scuote Gaza: mentre migliaia di persone si affrettano a ricevere aiuti umanitari, l’esercito israeliano apre il fuoco sulla folla, provocando almeno 47 morti e oltre 200 feriti. Un dramma che mette in luce le tensioni e le sofferenze profonde di una regione in crisi, lasciando il mondo intero a chiedersi come si possa fermare questa spirale di violenza e dolore.

Decine di persone sono rimaste uccise e centinaia ferite a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, durante la distribuzione di aiuti umanitari. A riportare la notizia sono fonti della stampa locale, riprese anche da media israeliani e dall’agenzia AFP. Il bilancio delle vittime oscilla tra i 20 e i 50 morti, ma secondo la Protezione civile di Gaza, il numero sarebbe molto più alto: almeno 47 i morti accertati, con oltre 200 feriti. Leggi anche: Gaza, l’esercito israeliano spara sulla folla in fila per il cibo: 31 morti e 200 feriti, è strage L’attacco durante l’attesa degli aiuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, esercito israeliano spara sulla folla in attesa di cibo: almeno 47 morti e 200 feriti

