Gaza altro massacro di Israele tra i palestinesi in fila per gli aiuti | almeno 59 morti e oltre 200 feriti a Khan Younis

Una tragedia si consuma di nuovo a Khan Younis, dove almeno 59 palestinesi, in fila per ricevere aiuti umanitari, sono stati uccisi dai militari israeliani. Mentre il mondo osserva con sgomento, i civili innocenti continuano a pagare il prezzo più alto di un conflitto senza fine. La speranza di pace appare sempre più distante, mentre il dolore e la sofferenza si intensificano lungo le strade di Gaza, accanto alle lacrime di chi non smette di credere in un futuro migliore.

Dopo i morti di ieri, almeno 59 palestinesi sono stati uccisi dai militari israeliani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mentre erano in attesa di aiuti alimentari di prima necessità . Lo riferiscono il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas e l’ospedale locale. Il ministero della Sanità di Gaza ha precisato che le vittime si trovavano nei pressi della rotonda di al-Tahlia, dove un camion di aiuti era rimasto bloccato. Secondo le autorità , “il pronto soccorso, la terapia intensiva e le sale operatorie” del Nasser Medical Complex di Khan Younis “sono sovraffollate a causa dell’elevato numero di feriti e morti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, altro massacro di Israele tra i palestinesi in fila per gli aiuti: almeno 59 morti e oltre 200 feriti a Khan Younis

