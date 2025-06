Gaza altri 45 palestinesi uccisi in attesa di aiuti

La crisi umanitaria a Gaza si intensifica, con almeno 45 palestinesi uccisi mentre attendevano aiuti vitali. La tensione cresce tra le macerie di una regione già devastata, dove l’insicurezza ostacola ogni tentativo di soccorso. In un contesto di crescente sofferenza, il mondo si interroga sulle responsabilità e sulla possibilità di un intervento efficace. La domanda ora è: come fermare questa spirale di violenza e fornire reali speranze di salvezza?

Almeno 45 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza mentre erano in attesa dell’arrivo di camion Onu e commerciali che trasportavano aiuti alimentari di prima necessitĂ . Lo riferiscono il ministero della Salute di Gaza e un ospedale locale, senza chiarire al momento le circostanze delle uccisioni. I palestinesi hanno riferito che, da quando il mese scorso è cambiato il sistema degli aiuti e sono stati aperti i centri per la distribuzione, le forze israeliane hanno ripetutamente aperto il fuoco sulla folla in attesa di generi alimentari. I funzionari sanitari locali affermano che decine di persone sono state uccise e centinaia ferite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, altri 45 palestinesi uccisi in attesa di aiuti

