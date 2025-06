Gaza affamata e svuotata iniziata la deportazione

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica: mentre la popolazione affamata e vulnerabile si aggrappa alla speranza di aiuti umanitari, vengono nuovamente colpite con violenza e silenzio internazionale. Le stragi si ripetono, e il mondo rimane impassibile di fronte a questa tragedia umanitaria senza precedenti. È giunto il momento di chiedersi: come possiamo risvegliare la coscienza globale e agire?

Sono tornati a sparare sugli affamati. Ancora. A Khan Yunis, 74 morti e oltre 200 feriti — alcuni in condizioni disperate — mentre aspettavano un carico di aiuti umanitari. Poche ore dopo, le cifre diventano più spaventose: almeno 300 tra uccisi e feriti. Un’altra strage, un altro silenzio internazionale. La distribuzione del cibo è diventata un’arma non solo nella sua scarsità, ma nella sua mappa: quattro centri di distribuzione per oltre due milioni di persone, tutti collocati strategicamente per forzare la popolazione verso sud. Per ricevere aiuti, i palestinesi devono spostarsi chilometri tra macerie e mine, in piena zona militare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it