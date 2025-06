Gaza 45 palestinesi in attesa di aiuti uccisi da Israele a Khan Younis

Un tragico episodio scuote Gaza, dove 45 palestinesi innocenti sono stati uccisi mentre aspettavano aiuti umanitari a Khan Younis. Questo drammatico fatto evidenzia ancora una volta le tensioni e le fragilità di una regione martoriata dai conflitti. Resta da capire come la comunità internazionale possa intervenire per fermare questa spirale di violenza e portare pace e sostegno a chi ne ha più bisogno.

(Adnkronos) – Almeno 45 palestinesi sono stati uccisi dai militari israeliani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mentre erano in attesa di ricevere aiuti umanitari. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità di Gaza aggiungendo in una nota che "il pronto soccorso, la terapia intensiva e le sale operatorie'' del Nasser Medical . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, “45 palestinesi in attesa di aiuti uccisi da Israele a Khan Younis”

