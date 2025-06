Gattuso in Nazionale Ambrosini | La migliore scelta possibile; non deve risolvere i problemi del nostro calcio ma…

Massimiliano Ambrosini esprime tutta la sua approvazione per la nomina di Gattuso come allenatore della Nazionale, sottolineando che questa decisione rappresenta la miglior scelta possibile. Non si tratta di risolvere i problemi del calcio italiano, ma di puntare su una figura che possa portare passione e determinazione. La fiducia di Ambrosini rafforza l’entusiasmo intorno a questa nuova sfida, che promette di essere all’insegna di energia e spirito combattivo.

Le parole di Massimiliano Ambrosini sulla decisione della FIGC di affidare la panchina dell’Italia a Gattuso, suo ex compagno al Milan Massimiliano Ambrosini ha parlato al Messaggero della scelta della FIGC di affidare la panchina della nazionale a Gattuso: compagno di tante battaglie in maglia rossonera, l’ex centrocampista si è detto soddisfatto della scelta degli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gattuso in Nazionale, Ambrosini: «La migliore scelta possibile; non deve risolvere i problemi del nostro calcio, ma…»

Gattuso, Ambrosini: «La Nazionale andrà al Mondiale, ma Rino non deve risolvere i problemi del calcio italiano» - Massimo Ambrosini è amico fraterno di Rino Gattuso, con cui ha vissuto tredici anni intensi al Milan ... Si legge su ilmessaggero.it

