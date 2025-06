Gattuso in Azzurro Gilardino al Pisa De Rossi al Parma | ecco cosa fanno gli altri Azzurri del mondiale 2006

Dal cuore azzurro alle sfide di oggi, i protagonisti del Mondiale 2006 continuano a scrivere la loro storia nel calcio italiano. Gattuso in azzurro, Gilardino al Pisa e De Rossi in Serie A: ognuno ha tracciato un percorso unico, tra successi e nuove passioni. Scopriamo insieme cosa stanno facendo i nostri campioni, testimoni di un’epoca indimenticabile che ancora ispira il calcio italiano.

Gattuso in Nazionale, Gilardino al Pisa e De Rossi in Serie A: cosa stanno facendo i campioni del mondo del Mondiale 2006? Alberto Gilardino è pronto a diventare ufficialmente l’allenatore del Pisa, un ritorno quasi domestico secondo la Gazzetta dello Sport per l’ex centravanti del Mondiale 2006, che vive con la famiglia a Forte dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gattuso in Azzurro, Gilardino al Pisa, De Rossi al Parma: ecco cosa fanno gli altri Azzurri del mondiale 2006

In questa notizia si parla di: gilardino - pisa - gattuso - rossi

Pisa Sporting Club: in lizza Zanetti, Pirlo, Vanoli, Gilardino e De Rossi per la panchina - Il Pisa Sporting Club si prepara a una svolta entusiasmante in vista della prossima stagione! Con nomi di grande spessore come Zanetti, Pirlo e De Rossi in lizza per la panchina, il club nerazzurro punta a un futuro ambizioso.

Calciomercato Serie A: Di Francesco verso Lecce, De Rossi a Cremona, Gilardino conteso da Pisa e Parma https://tinyurl.com/2baj6r24 #calciomercatoseriea #SerieA Vai su Facebook

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Serie A, caccia alla panchina: Gilardino o Almeyda per il Pisa, il Lecce verso Di Francesco, De Rossi tra Parma e Cremonese; Parma, De Rossi candidatura forte ma non è l'unica: novità a metà settimana.

Italia, senti Lippi: "Mi rivedo in Gattuso, è l'uomo giusto. L'ho chiamato e gli ho detto..." - Siamo ai rigori, il cuore batte a mille e i francesi hanno un tiratore in ... Da gazzetta.it

Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Pisa in Serie A - Alberto Gilardino, ex allenatore del Genoa, guiderà il Pisa in Serie A. Lo riporta msn.com