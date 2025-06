Gattino intrappolato nel canale di scolo sotto il marciapiede | recuperato da due vigilesse

Nardò, protagonista di un salvataggio emozionante: un gattino appena nato rischiava di perdere la vita intrappolato in un canale di scolo sotto il marciapiede. Fortunatamente, due vigilesse hanno ascoltato il suo miagolio e, con prontezza e tenerezza, sono riuscite a recuperarlo. La scena, ricca di suspense e speranza, dimostra ancora una volta come il cuore della nostra comunità sia sempre pronto ad agire in nome della vita.

NARDO’ – Nato da poco e già ha rischiato di rimanere intrappolato nei meandri di una delle piazze cittadine di Nardò, all’interno di un canale di scolo delle acque piovane, a livello del basolato recentemente realizzato, nei pressi dell’edificio scolastico di piazza Umberto. E’ la vicenda che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Gattino intrappolato nel canale di scolo sotto il marciapiede: recuperato da due vigilesse

In questa notizia si parla di: intrappolato - canale - scolo - gattino

Auto perde il controllo e si ribalta nel canale, il 59enne Cristiano Schiavini muore intrappolato nell’abitacolo - Un tragico incidente ha segnato la mattinata di martedì sulla strada provinciale di Romanengo, in provincia di Cremona.

Gattino intrappolato nel canale di scolo sotto il marciapiede: recuperato da due vigilesse; Due gatti sono stati salvati in un canale di scolo e ora amano guardare le serie tv dal divano.

Gattino intrappolato nel canale di scolo sotto il marciapiede: recuperato da due vigilesse - Un intervento inusuale per due agenti della polizia locale di Nardò chiamate ad intervenire in Piazza Umberto per salvare il micetto in difficoltà. Come scrive lecceprima.it

Un gattino resta intrappolato nella rete fognaria, lo salvano in extremis i carabinieri - sono intervenuti in via Torino per salvare un cucciolo di gatto che era caduto nei canali di scolo delle acque bianche e lì era rimasto intrappolato. Riporta quotidianodipuglia.it