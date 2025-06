Gasperini | Visto il Napoli? Oggi il calcio è questo un esempio

Gasperini, nuovo tecnico della Roma, ha evidenziato il Napoli di Conte come esempio di eccellenza nel calcio moderno, sottolineando quanto sia fondamentale adottare strategie vincenti per emergere. Durante la conferenza stampa di presentazione, l’allenatore ha condiviso le sue idee su cosa serve oggi per conquistare i trofei e come la Roma possa ispirarsi ai successi partenopei. Un discorso che promette di scuotere le ambizioni giallorosse e di scrivere un nuovo capitolo...

Gasperini elogia il Napoli di Conte, le parole del nuovo tecnico della Roma. Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico della Roma, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione con il club giallorosso. Tanti gli argomenti trattati nel corso della conferenza, dai giocatori della Roma fino a cosa serve, oggi, per vincere nel calcio moderno. L’ex tecnico dell’Atalanta ha citato il Napoli di Antonio Conte come esempio di squadra vincente nel calcio moderno. “Oggi nel calcio moderno si attacca e si difende. Oggi nel calcio moderno conta essere squadra. Quello che stiamo vedendo del PSG è straordinario. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gasperini: “Visto il Napoli? Oggi il calcio è questo, un esempio”

In questa notizia si parla di: calcio - gasperini - napoli - esempio

Calcio di Roma Gasperini Coach - L’assenza di certezze sul futuro di Gian Piero Gasperini suscita interrogativi nel mondo del calcio, mentre il tecnico dell'Atalanta potrebbe presto lasciare Bergamo.

Inter e Napoli, un esempio per tutto il calcio italiano Dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, l’Inter ha voluto pubblicamente congratularsi con un tweet sobrio e rispettoso: “Complimenti al @sscnapoli per la conquista dello Scudetto.” La risposta del Vai su Facebook

Roma, Gasperini: «Il Napoli sia un esempio per noi. Dybala? Se sta bene e in salute, è fortissimo; Conte: Stimo Gasperini, l'Atalanta è un esempio; Le 5 verità di Napoli-Atalanta 0-3: Gasperini geniale, Conte portato a scuola, Lukaku stecca, Dea da Scudetto.

Roma, Gasperini si presenta e tira in ballo più volte il Napoli: "Visto come ha vinto lo scudetto?" - Durante la conferenza stampa ha nominato più di una volta il Napoli di Antonio Conte, come esempio di vittoria ... Riporta msn.com

Roma, Gasperini: «Il Napoli sia un esempio per noi. Dybala? Se sta bene e in salute, è fortissimo» - Il neo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, si presenta in conferenza stampa: le sue parole in vista della nuova stagione ... Secondo ilnapolista.it