Gasperini si presenta alla Roma | Sempre avuto feeling con i tifosi giallorossi Ranieri mi ha detto questo e su Dybala…

Gian Piero Gasperini si presenta alla Roma con entusiasmo e determinazione, portando con sé il suo stile vincente e la sua passione per il calcio. Con un passato che ha sempre suscitato feeling speciale tra lui e i tifosi giallorossi, il tecnico promette di rinvigorire la squadra e di mettere in campo un progetto ambizioso. Tra parole di stima, idee chiare e un rapporto positivo con la proprietà Friedkin, l’avventura romanista sta per decollare, e il futuro promette grandi emozioni.

Gasperini, nuovo allenatore della Roma, si presenta così alla squadra giallorossa. Ecco le dichiarazioni complete Gian Piero Gasperini è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Roma. In conferenza stampa, l'ex tecnico dell'Atalanta ha tracciato le linee guida del suo progetto in giallorosso, parlando di ambizioni, mercato e del rapporto con la proprietà Friedkin.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

The Friedkin Group welcomes Gian Piero Gasperini as @OfficialASRoma new Head Coach. A leader defined by excellence, vision, and results, his arrival reflects our ambition to raise the standard and compete at the highest level. #ASRoma Vai su X

Gasperini si presenta da allenatore della Roma: Per quest'anno l'obiettivo massimo è la Champions; Ranieri presenta Gasperini: Costruiremo qualcosa che dia frutti rigogliosi alla Roma; LIVE - Gasperini si presenta: segui in diretta la conferenza stampa.

Ghisolfi via, è rivoluzione Roma! Gasperini si presenta con Ranieri - L'avventura del francese con il club giallorosso è terminata: tra i nomi emersi per il futuro c'è anche quello di Massara ... Scrive tuttosport.com

Gasperini 'Friedkin ci tiene alla Roma, vuole portarla in alto' - "I primi contatti sono stati con Ranieri, mi ha descritto benissimo quella che è la realtà di Roma, poi ho avuto modo di incontrare la proprietà e sono persone che hanno un grande entusiasmo, anche se ... Come scrive ansa.it