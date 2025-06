Gasperini si presenta alla Roma | L’esperienza all’Inter? Resto della stessa idea Si possono fare risultati anche fuori da Milano e Torino

Gian Piero Gasperini si presenta alla Roma con entusiasmo e determinazione, forte delle sue esperienze passate, incluso il breve ma significativo periodo all’Inter. Con una visione ambiziosa, il nuovo tecnico giallorosso punta a dimostrare che i risultati si possono ottenere anche lontano da Milano e Torino. La sua sfida è ripartire con slancio e portare la Roma ai vertici, consolidando un progetto vincente che faccia parlare di sé in Italia e in Europa.

Il nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi facendo riferimento al suo passato all'Inter. Intervenuto in conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato degli obiettivi che si è prefissato col club giallorosso e ha fatto riferimento alla sua breve esperienza all' Inter. GLI OBIETTIVI CON LA ROMA – « Tutti quanti, da quando sono arrivato, mi mettete in guardia sulla situazione di Roma, sul fatto che sia una città difficile calcisticamente. Ma la pressione è anche forza, non una debolezza. Mi parlate delle radio, ma io vedo entusiasmo e voglia di raggiungere gli obiettivi.

